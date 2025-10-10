الأهلي يفاوض ريال مدريد لضم فينيسيوس بـ300 مليون إسترليني

ويمتد عقد اللاعب الحالي حتى يونيو 2027، إلا أن خلافات مالية ما زالت قائمة بين الطرفين؛ إذ يعرض ريال مدريد راتبًا سنويًا يبلغ 22 مليون يورو، في حين يطالب اللاعب بـ25 مليونًا سنويًا، بالإضافة إلى مكافأة توقيع.