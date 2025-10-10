الأهلي يفاوض ريال مدريد لضم فينيسيوس بـ300 مليون إسترليني

شهدت الساعات الماضية تطورًا لافتًا في مستقبل النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، بعد أن دخلت إدارة نادي الأهلي في مفاوضات مباشرة مع نادي ريال مدريد الإسباني، تمهيدًا للتعاقد مع اللاعب خلال الفترة المقبلة.
ووفقًا لما نقلته منصة "Indykaila" البريطانية، يستعد الأهلي لتقديم عرض ضخم تصل قيمته إلى 300 مليون جنيه إسترليني، في حال تعثرت مفاوضات تجديد عقد فينيسيوس مع النادي الإسباني.
ويمتد عقد اللاعب الحالي حتى يونيو 2027، إلا أن خلافات مالية ما زالت قائمة بين الطرفين؛ إذ يعرض ريال مدريد راتبًا سنويًا يبلغ 22 مليون يورو، في حين يطالب اللاعب بـ25 مليونًا سنويًا، بالإضافة إلى مكافأة توقيع.
ويُعد فينيسيوس جونيور من أبرز نجوم الفريق الملكي، وركيزة أساسية في مشروعه الرياضي خلال المواسم الأخيرة.