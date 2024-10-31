"ديربي الرياض" ملتهب بين الهلال والنصر.. والكلمة الأخيرة لـ "رونالدو"

يدخل الهلال المواجهة وهو متصدر جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 24 نقطة، في حين يحتل النصر المركز الثالث برصيد 18 نقطة، ويسعى قائد الأصفر "رونالدو" ورفاقه في تجديد المنافسة على لقب الدوري عبر بوابة الأزرق.