"ديربي الرياض" ملتهب بين الهلال والنصر.. والكلمة الأخيرة لـ "رونالدو"

تستكمل اليوم الجمعة باقي مباريات الجولة التاسعة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين إذ تُقام 3 مباريات على النحو التالي:
تُقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الـ 4:35 مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.
يدخل الخليج المباراة وهو بالمركز الـ11 برصيد 10 نقاط، بينما يأتي الرائد بالمركز السابع برصيد 11 نقطة.
يُقام اللقاء بين الفريقين أيضًا في تمام الساعة الـ 5:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب نادي ضمك بخميس مشيط.
يشارك ضمك بالمباراة وهو بالمركز الـ13 برصيد 7 نقاط، فى حين يأتى الرياض بالمركز السادس برصيد 13 نقطة.
تنطلق المواجهة بين عملاقي الدوري السعودي النصر والهلال، في تمام الساعة الـ8 مساءً بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الأول بارك بالرياض.
يدخل الهلال المواجهة وهو متصدر جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 24 نقطة، في حين يحتل النصر المركز الثالث برصيد 18 نقطة، ويسعى قائد الأصفر "رونالدو" ورفاقه في تجديد المنافسة على لقب الدوري عبر بوابة الأزرق.