الأهلي يمدد عقد "المجحد" حتى 2025

أعلن نادي أهلي جدة، برئاسة ماجد النفيعي، اليوم الاثنين، تمديد عقد لاعب خط الوسط محمد المجحد، لموسم آخر، ليستمر في صفوف الفريق حتى صيف 2025م.
ونشر النادي تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قال فيها: "تجديد عقد محمد المجحد أهلاوياً حتى عام 2025م".
وانضم اللاعب صاحب الـ24 عاماً، إلى صفوف الأهلي في الانتقالات الصيفية عام 2019، بعقد يمتد لمدة خمس مواسم قادمًا من صفوف الفتح.
الجدير ذكره أن اللاعب يوجد حالياً في معسكر الفريق الخارجي الإعدادي المقام بتركيا؛ استعداداً لمنافسات الموسم الرياضي المقبل من دوري الدرجة الأولى "دوري يلو".
ويسعى الأهلي للاستعداد جيدًا للموسم الجديد، الذي سيشهد مشاركته في بطولة دوري يلو للدرجة الأولى، بعد الهبوط لأول مرة في تاريخه، من أجل العودة إلى دوري المحترفين.