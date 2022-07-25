الأهلي يمدد عقد "المجحد" حتى 2025

ويسعى الأهلي للاستعداد جيدًا للموسم الجديد، الذي سيشهد مشاركته في بطولة دوري يلو للدرجة الأولى، بعد الهبوط لأول مرة في تاريخه، من أجل العودة إلى دوري المحترفين.