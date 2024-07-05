مدافع إنتر ميلانو على رادار الاتحاد بتوصية من المدرب الجديد

وضعت إدارة نادي الاتحاد عددًا من أسماء اللاعبين العالميين خلال الفترة الماضية، لبناء فريق منافس، استعداداً للموسم الجديد.
وكشفت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" عن ظهور اسم الهولندي ستيفان دي فريج، مدافع إنتر ميلان على الطاولة، بطلب من الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني المحتمل الجديد لنادي الاتحاد .
وقالت الصحيفة الإيطالية إن بيولي يريد دي فريج المنشغل الآن مع هولندا في يورو 2024، في فريقه لتدعيم مركز دفاع الفريق، خلال هذا الصيف.
ويستعد ستيفانو بيولي لبدء مغامرته الجديدة كمدرب للاتحاد ويحاول الحصول على أولي صفقاته من الدوري الإيطالي.
وأكدت الصحيفة أنه بجانب اللاعب الهولندي يستهدف أيضًا بيولي التعاقد مع النجم الجزائري إسماعيل بن ناصر محترف فريق إي سي ميلان الإيطالي .
ويرتبط دي فريج البالغ من العمر 32 عاماً بعقد مع ميلان حتى 30 يونيو 2025، وكان قد انضم لصفوفه في يوليو 2018 قادماً من لاتسيو.
وارتبطت أسماء العديد من اللاعبين بالانتقال إلى الاتحاد خلال الأيام القليلة الماضية، أبرزهم آرثر ثيات، ماركينيوس، ريتشارليسون، كيفين دي بروين، الحارس بينتو.