الاتحاد السعودي يستضيف مؤتمر قمة كرة القدم العالمية WFS في ديسمبر المقبل

يستضيف الاتحاد السعودي لكرة القدم، مؤتمر قمة كرة القدم العالمية WFS وذلك يومي 2 و3 ديسمبر المقبل في مركز الملك عبدالله المالي بالرياض، بحضور نخبة من قادة صناع كرة القدم العالمية.
وتأتي هذه الاستضافة بدعم من شركة الوسائل SMC الشريك التجاري الحصري للاتحاد السعودي لكرة القدم والشريك التجاري لمؤتمر قمة كرة القدم العالمية WFS، وتعد هذه النسخة امتدادًا لنجاح النسخة الأولى من القمة العالمية التي أُقيمت العام الماضي في جدة، وشهدت حضور عدد من الرياضيين على مدار يومين من المناقشات والتواصل الاستراتيجي وتسريع الفرص التجارية والرياضية.وتعزز هذه الشراكة من وجود الاتحاد السعودي ل
كرة القدم في المشهد الرياضي وتدعم بشكل مباشر مسار التأثير العالمي ضمن استراتيجية كرة القدم السعودية، إذ من المتوقع أن يستقبل المؤتمر أكثر من 2000 شخص، مما يوفر فرصًا لتحقيق أفضل النتائج.
من جانب آخر، قال الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم بن سليمان القاسم إن استضافة المملكة لمؤتمر قمة كرة القدم العالمية في الرياض تؤكد التزام الاتحاد السعودي بالسعي إلى تطوير كرة القدم على المستويين المحلي والدولي، داعيًا مجتمع كرة القدم للانضمام إلى هذا الحدث من أجل تبادل المعرفة والخبرات بما يُسهم في رفع مستوى الأعمال حول كرة القدم.
وقال مدير القمة العالمية لكرة القدم جان أليسي إن التفاعل مع النسخة الأولى من القمة، كشفت الشغف الكبير لدى مسؤولي الاتحاد السعودي للسعي إلى تطوير كرة القدم من خلال العمل على سائر المستويات، وأضاف: "تعكس عودتنا إلى المملكة العربية السعودية الظهور المميز للبلاد كمركز محوري لتطوير كرة القدم والابتكار".
وذكر الرئيس التنفيذي لشركة الوسائل SMC خالد بن وليد الخضير على أهمية استضافة المملكة للمؤتمر والذي يؤكد الاهتمام والدعم الذي يقدمه الاتحاد السعودي للمساهمة بتطوير كرة القدم، مبديًا فخرهم بتعزيز الفرص التجارية في كرة القدم على المستويين المحلي والدولي من خلال شراكات تجارية تُسهم بتطوير التسويق الرياضي في المملكة.
ومن المتوقع أن يستقطب المؤتمر عددًا من الرياضيين بما في ذلك اللاعبين وممثلي وسائل الإعلام وقادة الفكر الرياضي.