الاتحاد السعودي يستضيف مؤتمر قمة كرة القدم العالمية WFS في ديسمبر المقبل

وتأتي هذه الاستضافة بدعم من شركة الوسائل SMC الشريك التجاري الحصري للاتحاد السعودي لكرة القدم والشريك التجاري لمؤتمر قمة كرة القدم العالمية WFS، وتعد هذه النسخة امتدادًا لنجاح النسخة الأولى من القمة العالمية التي أُقيمت العام الماضي في جدة، وشهدت حضور عدد من الرياضيين على مدار يومين من المناقشات والتواصل الاستراتيجي وتسريع الفرص التجارية والرياضية.وتعزز هذه الشراكة من وجود الاتحاد السعودي ل