بـ 60 ملعبًا.. الرياض تستعد لبطولة العالم للمبارزة

تواصل اللجنة المنظمة لبطولة العالم للمبارزة للناشئين والشباب استعدادها لاستضافة البطولة في صالة أرينا بجامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض، خلال الفترة من 12 - 20 إبريل الجاري.
وأنهت اللجنة تجهيز 60 ملعبًا لمنافسات البطولة وفق أعلى المعايير المطابقة للاتحاد الدولي للمبارزة، إضافةً إلى الأجهزة المستخدمة في تقنية الفيديو المساعد VAR.
ويشارك في البطولة 1700 مبارز ومبارزة من أكثر من 100 دولة، وستتوافد بعثات المنتخبات ابتداء من الجمعة المقبل؛ لإقامة معسكر دولي قبل انطلاق البطولة.
وسيمثل التحكيم السعودي في البطولة 7 حكام؛ وهم: عدنان السالمي، وتركي المطيري، وعبدالله بوكويمل، ومحمد هزازي، وحاسن القرشي، ومنصور الشمري، ومحمد العابد.