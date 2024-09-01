25 مليون يورو و"بنزيما" يضغط.. إفادة برفض الشباب عرضًا من الاتحاد لضم "كاراسكو"

رفضت إدارة نادي الشباب عرضًا رسميًّا من نادي الاتحاد لضم البلجيكي الدولي يانيك فيريرا كاراسكو لاعب الفريق بالموسم الجديد.
وبحسب ما أفاد به الصحفي "رودي غاليتي"؛ فإن نادي الاتحاد مستعد لإرسال عرض جديد، ومن المتوقع أن يتم إرساله اليوم كمحاولة أخيرة لضم اللاعب.
وأشار الصحفي في شبكة "سكاي سبورت" إلى أنه في حال عدم التوصل لاتفاق؛ سيسرّع نادي الاتحاد الأمور مع لاعبين آخرين في قائمته.
وفي نفس السياق ذكر الصحفي "ساشا تافولير" أن المفاوضات بالفعل لا تزال مستمرة بين الشباب والاتحاد لضم يانيك كاراسكو.
وأوضح أن المناقشات مستمرة حول تقديم عرض من الاتحاد بقيمة حوالى 25 مليون يورو، مشددًا على أن كريم بنزيما مهاجم الاتحاد يضغط لإنجاح هذه الصفقة.
كما أن اللاعب يرغب في القدوم والعيش في جدة، ويحظى اللاعب البلجيكي باهتمام كبير من أندية سعودية وأمريكية عدة لكسب خدماته منذ بداية فترة الانتقالات الصيفية.
وانضم يانيك فيريرا كاراسكو البالغ من العمر 30 عامًا، إلى الشباب في سبتمبر 2023، قادمًا من أتليتكو مدريد، في صفقة بلغت قيمتها نحو 14 مليون يورو، كما يلعب لصفوف المنتخب البلجيكي منذ 2015.