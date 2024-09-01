25 مليون يورو و"بنزيما" يضغط.. إفادة برفض الشباب عرضًا من الاتحاد لضم "كاراسكو"

وانضم يانيك فيريرا كاراسكو البالغ من العمر 30 عامًا، إلى الشباب في سبتمبر 2023، قادمًا من أتليتكو مدريد، في صفقة بلغت قيمتها نحو 14 مليون يورو، كما يلعب لصفوف المنتخب البلجيكي منذ 2015.