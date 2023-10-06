رياض محرز: سعيد بوجودي بدوري روشن.. جمهور الأهلي فاجأني وسنحقق أشياء كبيرة معًا

أعرب الجزائري رياض محرز، نجم النادي الأهلي، عن سعادته بوجوده في المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أن المستوى الفني في الدوري السعودي يعتبر الأقوى في الشرق الأوسط.
ويأتي حديث نجم مانشستر سيتي السابق في مقابلة نشرها موقع دوري روشن السعودي عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس).
وقال رياض محرز: في الحقيقة كنت مفَاجأً؛ إذ لدينا جمهور صاخب، جمهور رائع، دائمًا يدعمنا.. وأنا أحب هذا الشغف. سنفعل كل ما في وسعنا لنقدم أفضل موسم ممكن.
وأضاف: المستوى الفني في السعودية الأقوى في الشرق الأوسط، لكنني لا أعرف ما مدى تقارب المستوى مقارنة بأوروبا، لكن منذ وصولي لعبت تقريبًا سبع مباريات، وأعتقد أنه مستوى جيد، ويمكن أن يصبح أفضل. إنه حقًّا شيء مثير.
وتابع: لم أجرب شيئًا مثل هذا من قبل، ومثلما ذكرت أنا أحب الجمهور هنا، فأحيانًا عندما لا نلعب بشكل جيد أو نخسر يستمرون في تشجيعنا، ونحن حقًّا نحتاج لهذا الدعم؛ لأننا أحيانًا نمرّ بفترات صعبة، والجمهور يساندنا في هذه الفترات.
وأردف قائلاً: مثلما قلت، إنها فقط البداية، وإن شاء الله سنحقق أشياء كبيرة، فقط أطلب من المشجعين أن يدعمونا، ويكونوا صبورين؛ لأننا سنحقق أشياء كبيرة معًا.
وأوضح النجم الجزائري: يوجد الكثير من المواهب هنا، وتم استقطاب العديد من اللاعبين للعمل معهم، وتطوير رياضة كرة القدم. إنه شيء مذهل.
وحول انتقاله للدوري السعودي قال رياض محرز: بالطبع، لقد كان قرارًا صعبًا؛ فبعد مضي تسع سنوات ليس من السهل ترك اللعب في الدوري الإنجليزي والانتقال إلى بلد مختلف بكرة قدم مختلفة؛ إذ لم يكن سهلاً، ولكنني سعيد هنا الآن.
وأشار قائد منتخب الجزائر إلى أن "المباريات الأولى كانت صعبة جدًّا؛ إذا لم أعتد أن ألعب في أجواء حارة من قبل، وهذا يحتاج إلى بعض من الوقت للتأقلم، ولكن الآن كل شيء بدأ يتحسن".
وأفاد: أنا متحمس جدًّا لأرجع إلى روتيني مع عائلتي وكل شيء، ولا أظن أنني في أفضل مستوى حتى الآن؛ ويعود ذلك إلى تفويت المباريات التحضيرية؛ لذلك ما زلت أبحث عن نفسي في لياقتي، وعندما أكون حقًّا في أكمل جاهزية سيدرك الناس ذلك.