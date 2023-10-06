رياض محرز: سعيد بوجودي بدوري روشن.. جمهور الأهلي فاجأني وسنحقق أشياء كبيرة معًا

وتابع: لم أجرب شيئًا مثل هذا من قبل، ومثلما ذكرت أنا أحب الجمهور هنا، فأحيانًا عندما لا نلعب بشكل جيد أو نخسر يستمرون في تشجيعنا، ونحن حقًّا نحتاج لهذا الدعم؛ لأننا أحيانًا نمرّ بفترات صعبة، والجمهور يساندنا في هذه الفترات.