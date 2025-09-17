مدرب الأهلي يايسله: الفوز على الهلال يمثل أولوية بالنسبة لنا

أكد المدير الفني لفريق الأهلي الأول لكرة القدم، الألماني ماتياس يايسله، أن مواجهة الهلال في الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي للمحترفين تحظى بتركيز كامل من الجهاز الفني واللاعبين، مشددًا على أن هدف الفريق هو تحقيق الانتصار في القمة المرتقبة.
وأوضح يايسله في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة الهلال: "بالنسبة لنا في الأهلي، جميع البطولات مهمة، وكل مباراة نعدّها بمثابة نهائي، لكن تركيزنا الحالي ينصب على مواجهة الهلال، الذي غيّر مدربه ودعّم صفوفه بلاعبين مميزين. الفوز في هذه المباراة يمثل أولوية بالنسبة لنا".
وأضاف مدرب الأهلي أن المسؤولية تفرض عليه البحث عن الأفضل للفريق، والتواصل المستمر مع إدارة النادي لتحسين أوضاع الفريق، مؤكدًا في الوقت ذاته احترامه لقوانين وأنظمة كل بطولة.
وحول صعوبة التسجيل في الشوط الأول، قال يايسله: "لا يمكن أن نطلب من اللاعبين التراخي في البداية ثم التسجيل لاحقًا، فنحن نواجه فرقًا قوية دائمًا. هناك أسباب متعددة وراء عدم التسجيل المبكر، لكننا نعمل على معالجتها".