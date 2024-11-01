في سلسلة أرامكو "للجولف" بالرياض.. "بابنيك" تتصدّر و"تامبورليني" تسجل إنجازًا غير مسبوق

وأشادت "تامبورليني" بروح الفريق، خصوصًا العضو الهاوي "تينيل تشو" نائب رئيس مجموعة ميشن هيلز، الذي كان واثقًا من الفوز منذ البداية. وعلقت "تامبورليني" قائلة: "تينيل كان مذهلًا، كنا نمزح بشأن الكأس في الصين، وقال لي: "لا أرى اسمك هناك بعد، لكن لا بأس، يمكنهم إضافته مرتين متتاليتين"، وقد كان محقًّا!"