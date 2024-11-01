في سلسلة أرامكو "للجولف" بالرياض.. "بابنيك" تتصدّر و"تامبورليني" تسجل إنجازًا غير مسبوق

تواصلت المنافسات القوية في سلسلة بطولة أرامكو للفرق المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، والتي تُقام منافساتها في نادي الرياض للجولف؛ حيث أظهرت السلوفينيةُ "بيا بابنيك" أداءً مذهلًا واستقرارًا كبيرًا بإنهائها جولتين متتاليتين بدون أخطاء بمعدل سبع ضربات تحت المعدل، لتتصدر بذلك ترتيب البطولة.
ويُعدّ هذا الإنجاز نقطة تحول لـ"بابنيك" التي أنهت جولتها الأسبوع الماضي في بطولة الهند للسيدات بمعدل +19، فيما تضمّنت جولتُها اليوم في نادي الرياض للجولف تحقيقَ 18 ضربة مباشرة على المساحات الخضراء؛ لتثبت جدارتها كفائزة سابقة بلقب سلسلة أرامكو في جدة لعام 2021.
أما الجولة الأبرز فكانت من نصيب الإسبانية "فاتيما فرنانديز كانو"، التي أنهت جولتها مسجلةً عشر ضربات تحت المعدل بدون أي أخطاء، واقتربت من معادلة الرقم القياسي للملعب وهو 61، الذي حققته "أليسون لي" في عام 2023.
كما شهدت المنافساتُ عودةً قوية لسفيرة جولف السعودية الإنجليزية "تشارلي هال" بعد تعثُّرها في بداية جولتها؛ حيث أنهت بمعدل خمس ضربات تحت المعدل "67"، بفضل خمس ضربات "بيردي" على التسع حفر الأخيرة؛ ممّا يُبقيها قريبة من الصدارة.
وفي منافسة الفرق توّجت القائدة السويسرية "كيارا تامبورليني" وفريقها باللقب بعد تحقيقهم لنتيجة صافية قدرها -42 عبر أول يومين من البطولة؛ ممّا جعلها أول قائدة في السلسلة تفوز بلقب الفرق في أحداث متتالية، بعد انتصارها في شينزين.
وأشادت "تامبورليني" بروح الفريق، خصوصًا العضو الهاوي "تينيل تشو" نائب رئيس مجموعة ميشن هيلز، الذي كان واثقًا من الفوز منذ البداية. وعلقت "تامبورليني" قائلة: "تينيل كان مذهلًا، كنا نمزح بشأن الكأس في الصين، وقال لي: "لا أرى اسمك هناك بعد، لكن لا بأس، يمكنهم إضافته مرتين متتاليتين"، وقد كان محقًّا!"
الفريق، الذي ضمّ الإنجليزية "ميمي رودس"، والفرنسية "آن شارلوت مورا"؛ حقق أيضًا رقمًا قياسيًّا لأكبر هامش فوز في منافسة الفرق، بواقع عشر ضربات.
وفي مواقع أخرى تقدّمت الألمانية "هيلين برييم" إلى المنافسة بعد يوم ثانٍ متتالٍ بخمس ضربات تحت المعدل، متساوية في المركز الخامس مع "لونا سوبرون" التي تحتلّ المركز الثالث بمعدل 11 ضربة تحت المعدل.
وتعدّ هذه الجولة الختامية ضمن سلسلة بطولات أرامكو للفرق، والتي تشمل خمس جولات بجوائز تبلغ قيمتها مليون دولار، والمقدمة من صندوق الاستثمارات العامة ضمن الجولة الأوروبية للسيدات. وتتولّى جولف السعودية تنظيم جميع جولات السلسلة، في إطار سعيها لتنمية رياضة الجولف على المستويين المحلي والعالمي، من خلال استضافة منافسات رياضية رفيعة المستوى.
تنطلق فعاليات اليوم الأخير من البطولة غدًا السبت؛ حيث تتنافس اللاعبات على لقب الفردي في نادي الرياض للجولف.