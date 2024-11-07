مدرب الهلال "خيسوس": تنتظرنا مباراة صعبة أمام الاتفاق.. والجهاز الطبي يملك قرار عودة "نيفيز"

وصف المدير الفني لفريق الهلال الأول لكرة القدم، "خيسوس"، أن مواجهة فريقه المقبلة أمام الاتفاق صعبة؛ لأنه -أي الاتفاق- واحد من أفضل فرق مسابقة دوري روشن.
ويحل الاتفاق ضيفاً على نظيره الهلال، غداً الجمعة، في إطار منافسات الجولة العاشرة بدوري روشن السعودي للمحترفين.
وتابع "خيسوس" في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "سنواجه واحداً من أفضل الفرق في الدوري، يملك مجموعة من اللاعبين الرائعين، ومن المتوقع أن نواجه صعوبات أمامه، لكن سنكون حاضرين على مستوى جميع النواحي".
وعن إصابة " نيفيز" قال مدرب الأزرق: "إصابة نيفيز ليست سهلة، لكننا مع الجهاز الطبي بصدد معرفة عودته المتوقعة، وسنستغل فترة التوقف لنكون قد استعدنا خدماته"