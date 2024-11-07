مدرب الهلال "خيسوس": تنتظرنا مباراة صعبة أمام الاتفاق.. والجهاز الطبي يملك قرار عودة "نيفيز"

وتابع "خيسوس" في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "سنواجه واحداً من أفضل الفرق في الدوري، يملك مجموعة من اللاعبين الرائعين، ومن المتوقع أن نواجه صعوبات أمامه، لكن سنكون حاضرين على مستوى جميع النواحي".