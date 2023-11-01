وزير الرياضة "الفيصل" يفوز بمقعد في المجلس التأسيسي للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات "WADA"

ويعدُّ المجلس التأسيسي للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات "WADA"، أعلى سلطة تشريعية في الوكالة؛ حيث تضمّ عضوية المجلس ممثلين عن الجهات الحكومية في الدول الأعضاء، وعددهم "21" عضوًا؛ منهم نحو "12" وزيرًا للرياضة، إضافة إلى "21" عضوًا يمثلون الحركات الأولمبية في الدول الأعضاء، من رؤساء اتحادات وأعضاء في اللجنة الأولمبية الدولية.