النصر في طريقه لنقل "فوفانا" إلى الاتفاق.. وتسجيل "أوسبينا" بدلًا منه

تستعدّ إدارة النصر لوضع اللمسات الأخيرة على صفقة إعارة الإيفواري "سيكو فوفانا" إلى صفوف الاتفاق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
وبحسب ما أفاد به الصحفي الإيطالي "رودى غاليتي": فإنه بالرغم من توفر مكان بقائمة الأجانب لتسجيل لاعب جديد، إلا أنّ فترة الانتقالات الشتوية أوشكت على الانتهاء، وقد يلجأ مسؤولو النصر لتسجيل حارس المرمى الكولومبي "ديفيد أوسبينا".
وذكرت العديدُ من التقارير الصحفية، اليوم، أنّ إدارة النصر أعادت بالفعل تسجيل الكولومبي "ديفيد أوسبينا" حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بدلًا عن "سيكو فوفانا".
ولم يشارك "أوسبينا" خلال الفترة الماضية في مباريات فريقه؛ لعدم تسجيله بقائمة الفريق لاكتمال عدد أجانب الفريق، بالرغم من تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في مرفقه، والتي خضع على إثرها لعمليتين جراحيتين.
وينتهي عقد "أوسبينا" البالغ من العمر 35 عامًا، مع النصر في 2024، وكان قد انضمّ إليه في يوليو 2022، في صفقة انتقال حرّ بعقد لمدّة عامين قادمًا من نابولي الإيطالي.