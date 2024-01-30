النصر في طريقه لنقل "فوفانا" إلى الاتفاق.. وتسجيل "أوسبينا" بدلًا منه

وينتهي عقد "أوسبينا" البالغ من العمر 35 عامًا، مع النصر في 2024، وكان قد انضمّ إليه في يوليو 2022، في صفقة انتقال حرّ بعقد لمدّة عامين قادمًا من نابولي الإيطالي.