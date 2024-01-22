بطولة أمم إفريقيا 2023: الليلة قمة منتظرة تجمع مصر والرأس الأخضر

ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، يواجه منتخب مصر، مساء اليوم الاثنين، نظيره الرأس الأخضر، في الجولة الثالثة من دور المجموعات، على ملعب "فيليكس هوفويت بوانيي، بمدينة أبيدجان الإيفوارية "ساحل العاج"، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر، الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش.