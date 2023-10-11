"لوكاكو": الدوري السعودي ضمن أفضل الدوريات في العالم.. و"الهلال" الأكبر في الشرق الأوسط

وتابع "لوكاكو" خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقِد على هامش مشاركته في معسكر منتخب بلاده قبل مواجهة النمسا في المواجهة التي ستقام في تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2024: "الهلال هو أكبر نادٍ في الشرق الأوسط، والدوري السعودي سيصبح أحد أكبر الأندية في العالم، لكنني لم أكن مستعدًا لمغادرة أوروبا".