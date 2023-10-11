"لوكاكو": الدوري السعودي ضمن أفضل الدوريات في العالم.. و"الهلال" الأكبر في الشرق الأوسط

قال الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو لاعب روما الإيطالي أن الدوري السعودي سيكون ضمن أفضل المسابقات الكروية في العالم مستقبلًا، مشيرًا إلى أن نادي الهلال هو النادي الأكبر في الشرق الأوسط.
وتابع "لوكاكو" خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقِد على هامش مشاركته في معسكر منتخب بلاده قبل مواجهة النمسا في المواجهة التي ستقام في تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2024: "الهلال هو أكبر نادٍ في الشرق الأوسط، والدوري السعودي سيصبح أحد أكبر الأندية في العالم، لكنني لم أكن مستعدًا لمغادرة أوروبا".
وأضاف المهاجم البلجيكي: "أنا فخور باهتمامه الهلال، ولكن بعد المحادثات الأولية لم أكن مقتنعًا بالانضمام إلى الفريق؛ نظرًا لرغبتي في الاستمرار داخل القارة الأوروبية".
واختتم " لوكاكو": "الناس سيشعرون بالصدمة إذا تحدث عما حدث الصيف الماضي في المفاوضات التي تمت مع إنتر ميلان ويوفنتوس والهلال وتشيلسي خلال الميركاتو الماضي".
وكانت تقارير إعلامية ذكرت أنه كانت هناك محاولات مكثفة من نادي الهلال للتعاقد مع لوكاكو لدعم خط هجومه خلال الانتقالات الصيفية الماضية، لكنها باءت بالفشل؛ لإصرار اللاعب على الاستمرار في أوروبا، وهو ما دفعه للانضمام إلى صفوف نادي روما الإيطالي.