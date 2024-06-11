بهدفين.. "نشامى" الأردن ينتزعون الصدارة من الأخضر السعودي

اعتلى منتخب الأردن الأول لكرة القدم صدارة المجموعة السابعة بفوزه على مضيفه المنتخب السعودي بهدفين مقابل هدف اليوم الثلاثاء على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، ضمن الجولة السادسة (الأخيرة) من منافسات المجموعة السابعة في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 في السعودية.
وجاءت انطلاقة اللقاء قوية، خاصة من جانب المنتخب السعودي الذي ضغط على منافسه منذ البداية، وكاد يفتتح التسجيل مبكرًا من تسديدة سعود عبدالحميد التي تصدى لها الحارس يزيد أبو ليلى بمساعدة العارضة في الدقيقة الرابعة، وكانت بمنزلة إنذار بقرب الهدف الذي تحقق بعد 12دقيقة.
وترجم المدافع علي لاجامي السيطرة السعودية بافتتاحه باب التسجيل بعد أن تابع عرضية مصعب الجوير بكعب قدمه من أمام المدافعين مسجلاً واحدًا من أجمل أهداف التصفيات، وذلك في الدقيقة الـ16.
وفي المقابل، نشط المنتخب الأردني، وتمكن من تقليص الفارق عند الدقيقة الـ27 بواسطة علي علوان مستغلاً تمريرة موسى التعمري التي خادعت محمد العويس؛ ليتابعها في الشباك الخالية.
واضطر مدرب الأخضر السعودي لإجراء تبديل اضطراري بخروج الحارس محمد العويس مصابًا؛ ليتم استبدله بالحارس أحمد الكسار عند الدقيقة الـ35.
وفي الوقت المحتسب بدلاً من الضائع نجح المنتخب الأردني في التقدم بالنتيجة عن طريق نور الروابدة من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، ارتطمت بمصعب الجوير، وتغير مسارها، وفاجأت الحارس أحمد الكسار الذي عجز عن منعها من الوصول لشباكه عند الدقيقة الـ(45+2).
وفي الشوط الثاني اندفع المنتخب السعودي نحو الهجوم بحثًا عن تعديل النتيجة، وتمكن من خلق العديد من الفرص، لكنه فشل في تعديل النتيجة بفضل براعة الحارس، وبسالة الدفاع الأردني، ورعونة المهاجمين.
وفي المقابل، اعتمد المنتخب الأردني على الانضباط التكتيكي بدفاعات المنطقة، والتحول السريع للهجمات المرتدة نظرًا لسرعة مهاجميه، ولاسيما يزن النعيمات وموسى التعمري، بغية تعزيز النتيجة، لكن يقظة الدفاع والحارس منعتهم من زيارة الشباك مجددًا؛ لتنتهي النتيجة بفوزهم (2-1).
وبهذه النتيجة تصدرت الأردن المجموعة برصيد 13نقطة بفارق الأهداف عن المنتخب السعودي الذي تراجع للمركز الثاني، فيما حلت طاجكستان ثالثًا بـ8 نقاط، في حين بقي رصيد باكستان خاليًا من النقاط.
وتأهلت السعودية والأردن إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم، وحجز المنتخب الأردني بطاقة التأهل إلى كأس آسيا 2027 بمرافقة المنتخب السعودي مستضيف النهائيات.