بهدفين.. "نشامى" الأردن ينتزعون الصدارة من الأخضر السعودي

وجاءت انطلاقة اللقاء قوية، خاصة من جانب المنتخب السعودي الذي ضغط على منافسه منذ البداية، وكاد يفتتح التسجيل مبكرًا من تسديدة سعود عبدالحميد التي تصدى لها الحارس يزيد أبو ليلى بمساعدة العارضة في الدقيقة الرابعة، وكانت بمنزلة إنذار بقرب الهدف الذي تحقق بعد 12دقيقة.