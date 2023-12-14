12 هدفاً.. "البريكان" يتصدر قائمة أكثر اللاعبين السعوديين مساهمة بالأهداف هذا الموسم

واحتل المركز الثاني سالم الدوسري لاعب الهلال، الذي نجح في المساهمة في تسجيل 10 أهداف، بينما جاء ثالثاً صالح آل عباس لاعب نادي الرياض، الذي أسهم في تسجيل 8 أهداف.