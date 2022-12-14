الفارسة التايلاندية جاناكا: تجربتي في المملكة رائعة من جميع النواحي

وكشفت الفارسة التايلاندية أن ما جعل السعودية مكانًا مميزًا بالنسبة لها هو شعبها وأصدقاؤها، وقالت: "أعدّهم عائلتي الثانية، ولم يسبق لي زيارة مدينة غير الرياض، لكنني أنوي زيارة مدينة جدة مستقبلًا".