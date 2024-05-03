بثلاثية التعاون.. الهلال يقطع خطوة كبيرة في طريق التتويج بلقب الدوري

اقترب الهلال خطوة كبيرة من التتويج بلقب الدوري السعودي عقب فوزه على مضيفه التعاون بثلاثة أهداف دون رد، وذلك في اللقاء الذي أُقيم مساء اليوم الجمعة على أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن) لكرة القدم.