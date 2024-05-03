بثلاثية التعاون.. الهلال يقطع خطوة كبيرة في طريق التتويج بلقب الدوري

اقترب الهلال خطوة كبيرة من التتويج بلقب الدوري السعودي عقب فوزه على مضيفه التعاون بثلاثة أهداف دون رد، وذلك في اللقاء الذي أُقيم مساء اليوم الجمعة على أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن) لكرة القدم.
وواصل الهلال سلسلة انتصاراته القياسية في الدوري بعدما وصل إلى 22 فوزًا متتاليًا في طريقه نحو اللقب؛ إذ يغرد في الصدارة برصيد 83 نقطة بفارق 11 نقطة مؤقتًا عن ملاحقه النصر الذي تنتظره مباراة غدًا أمام الوحدة.
وبات الهلال بحاجة إلى 4 نقاط فقط لحسم اللقب لمصلحته، وذلك قبل 4 جولات من خط النهاية. علمًا بأن الفريق له مباراة مؤجلة أمام الأهلي يوم 6 مايو الحالي.
افتتح المهاجم الصربي ألكساندر ميتروفيتش النتيجة للهلال برأسية رائعة بعد عرضية دقيقة من ميشايل، لم يتوانَ في إيداعها الشباك مسجلاً هدفه الشخصي الـ23 في المسابقة، وذلك عند الدقيقة الـ40 من زمن المباراة.
وضاعف المدافع سعود عبدالحميد من تقدم الهلال بإحرازه الهدف الثاني من هجمه مرتدة، قادها ميشايل ديلغادو قبل أن يمرر إلى الصربي سافيتش، الذي بدوره قدم كرة على طبق من ذهب لمسجل الهدف أمام المرمى الخالي؛ ليسددها في الشباك عند الدقيقة الـ70.
وأطلق صالح الشهري رصاصة الرحمة بمرمى التعاون بتسجيله ثالث الأهداف في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع (90+7) مستغلاً تمريرة عرضية من البرازيلي ميشايل، تابعها بكعب القدم في شباك الحارس مايلسون.
ورفع الهلال رصيده إلى 83 نقطة في الصدارة، في حين تجمد رصيد التعاون عند 51 نقطة في المركز الرابع مؤقتًا.