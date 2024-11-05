"التعاون" يتطلع لتعزيز صدارته الآسيوية من بوابة التين اسير التركماني

يتطلع فريق التعاون الأول لكرة القدم، إلى العودة بالنقاط الثلاث في رحلته الآسيوية حينما يحل ضيفًا ثقيلاً على فريق التين اسير من (تركمانستان) غدًا الأربعاء، على ملعب عشق آباد، ضمن منافسات المجموعة الثانية من بطولة دوري أبطال آسيا الثاني 2024-2025.
ويدخل التعاون المواجهة بهدف واحد هو تعزيز صدارته للمجموعة للاقتراب أكثر من خطف بطاقة التأهل إلى الدور القادم.
في المقابل يسعى أصحاب الضيافة إلى استغلال عاملي الأرض والجماهير لتحقيق نتيجة إيجابية؛ من أجل إسعاد جماهيرهم من جهة، والإبقاء على بصيص الأمل في المنافسة من جهة أخرى.
ويتصدر التعاون المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، متقدمًا على الخالدية البحريني والقوة الجوية العراقي بفارق الأهداف، فيما يأتي الفريق التركماني أخيرًا من دون أي نقطة.