"التعاون" يتطلع لتعزيز صدارته الآسيوية من بوابة التين اسير التركماني

يتطلع فريق التعاون الأول لكرة القدم، إلى العودة بالنقاط الثلاث في رحلته الآسيوية حينما يحل ضيفًا ثقيلاً على فريق التين اسير من (تركمانستان) غدًا الأربعاء، على ملعب عشق آباد، ضمن منافسات المجموعة الثانية من بطولة دوري أبطال آسيا الثاني 2024-2025.