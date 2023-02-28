"فهد بن جلوي": رياضة الهجن تعكس التراث الأصيل للسعودية ودعم القيادة أسهم في نجاحها

أكد الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية رئيس الاتحاد السعودي للهجن، أن الدعم الكبير من خادمِ الحرمين الشريفين الملك سلمان بنِ عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - أسهم في تميز رياضة الهجن بشكل عام، ومنحها المكانة التي تستحقها، منوهًا في هذا الصدد بمتابعة الأميرعبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة التي عززت الجهود، وأسهمت في نجاح هذه الرياضة المميزة.