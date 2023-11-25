"دورة الألعاب السعودية" الثانية.. "النصر والهلال والعنقاء والأهلي" إلى نصف نهائي "سيدات الطائرة"

كما تتواصل منافسات رفع الأثقال في الصالة الرياضية بنادي الرياض، والتي ستنطلق بمسابقات فئة الشباب لوزن 73 كجم، تليها منافسات وزن 59 كجم للسيدات، وتختتم منافسات اليوم بوزن 89 كجم للرجال. وستتواصل مباريات كرة السلة على الكراسي المتحركة في صالة الألعاب البارالمبية بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، بلقاءات تجمع بين جازان مع القصيم، والأحساء مع الرياض، وجدة مع الشرقية، والجوف مع الرس.