دوري يلو.. الأهلي يستعيد الصدارة من بوابة الخلود

حقق فريق الأهلي فوزاً ثميناً على مضيفه فريق الخلود بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على أرض ملعب نادي الحزم بمدينة الرس ضمن الجولة 20 من منافسات دوري أندية الدرجة الأولى (دوري يلو).