دوري يلو.. الأهلي يستعيد الصدارة من بوابة الخلود

حقق فريق الأهلي فوزاً ثميناً على مضيفه فريق الخلود بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على أرض ملعب نادي الحزم بمدينة الرس ضمن الجولة 20 من منافسات دوري أندية الدرجة الأولى (دوري يلو).
بادر الأهلي لافتتاح التسجيل عبر اللاعب حسن العلي بعد أن كسر مصيدة التسلل لينفرد بالمرمى ويواجه الحارس ليسدد كرة قوية داخل الشباك عند الدقيقة 40.
ومطلع الشوط الثاني أدرك أصحاب الضيافة التعادل بواسطة النيران الصديقة عن طريق المدافع الأنغولي باستوس بعد أن حول عرضية المهاجم أحمد ياسين هدفاً في مرمى فريقه، في الدقيقة 47.
وتمكن المهاجم الغامبي مودو بارو من منح هدف التقدم الثاني للأهلي في الدقيقة 73 بمجهود فردي مميز تلاعب من خلاله بدفاعات الخلود قبل أن يسدد كرة أرضية على يمين الحارس جاسم العشبان.
بهذه النتيجة صعد الأهلي إلى صدارة جدول الترتيب بالتساوي مع الحزم برصيد 40 نقطة بينما توقف رصيد الخلود عند 25نقطة بالمركز التاسع.