في افتتاح البطولة الدولية بكرواتيا .. أخضر الصالات يلتقي بلجيكا

يلتقي المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، غدًا الخميس ، بنظيره المنتخب البلجيكي، في افتتاح مبارياتهما في البطولة الدولية بكرواتيا (أسبوع كرة قدم الصالات)، المقامة في مدينة بوريتش الكرواتية في الفترة من 15 إلى 18 سبتمبر الجاري.
والذي تمثل المرحلة الأخيرة، قبل التوجه إلى دولة الكويت الشقيقة والمشاركة في بطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات المقرر إقامتها في الفترة من 27 سبتمبر حتى 8 أكتوبر المقبل.
وأنهى (أخضر الصالات)، اليوم (الأربعاء)، تحضيراته للمباراة، بإجراء حصة تدريبية على صالة VALAMAR، بقيادة المدرب (الإسباني) أندرو بلازا، الذي انتهج الخطة التي سيلعب بها المباراة، قبل أن تختتم الحصة التدريبية بإقامة مناورة على كامل الصالة، بمشاركة جميع اللاعبين، وبحضور مدير إدارة كرة قدم الصالات والشاطئية بالاتحاد السعودي لكرة القدم ناصر السعدي.
يُذكر أن (أخضر الصالات)، يواصل استعداداته وتحضيراته للمشاركة في بطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات، بعد أن أوقعته القرعة الذي أُجريت في مايو الماضي، في المجموعة الرابعة بجانب منتخبات اليابان وكوريا الجنوبية وفيتنام.