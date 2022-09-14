في افتتاح البطولة الدولية بكرواتيا .. أخضر الصالات يلتقي بلجيكا

وأنهى (أخضر الصالات)، اليوم (الأربعاء)، تحضيراته للمباراة، بإجراء حصة تدريبية على صالة VALAMAR، بقيادة المدرب (الإسباني) أندرو بلازا، الذي انتهج الخطة التي سيلعب بها المباراة، قبل أن تختتم الحصة التدريبية بإقامة مناورة على كامل الصالة، بمشاركة جميع اللاعبين، وبحضور مدير إدارة كرة قدم الصالات والشاطئية بالاتحاد السعودي لكرة القدم ناصر السعدي.