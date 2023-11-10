الخميس: انطلاق الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027

وفي المجموعة السابعة، تجمع المباراة الأولى بين طاجيكستان (التصنيف العالمي 109) والأردن (التصنيف العالمي 82) وذلك على إستاد الجمهورية المركزي في دوشانبي، وفي المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة، يلتقي منتخب السعودية (التصنيف العالمي 57) مع ضيفته باكستان (التصنيف العالمي 193) على إستاد نادي الفتح في الهفوف عند الساعة 7:30 مساء، وكان منتخب السعودية تأهل ست مرات من قبل إلى كأس العالم، من ضمنها النسختان الأخيرتان من البطولة، في المقابل تأهلت باكستان إلى هذه المرحلة بعد تغلبها على كمبوديا في الدور الأول من التصفيات.