الخميس: انطلاق الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027

تستعد المنتخبات الآسيوية لخوض مرحلة مهمة في الطريق إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 في السعودية، عندما تنطلق يوم الخميس المقبل منافسات الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة.
لا يزال الحلم قائماً بالنسبة للمنتخبات العشرة التي تأهلت للدور الأول من التصفيات الآسيوية الشهر الماضي، والتي تنضم إلى المنتخبات الـ26 المتأهلة تلقائياً لمواصلة رحلتها.
وقد تم تقسيم المنتخبات الـ36 إلى تسع مجموعات، وبحيث تضم كل مجموعة أربعة منتخبات، تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلتي ذهاب وإياب خلال الفترة من 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2023 ولغاية 11 حزيران/يونيو 2024.
ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم، وتحصل هذه المنتخبات الـ18 أيضاً على بطاقات التأهل إلى كأس آسيا 2027 في السعودية.
وتشارك باكستان للمرة الأولى في هذه المرحلة، وفي الوقت ذاته يطمح 12 منتخباً في العودة من جديد إلى كأس العالم، وهي: أستراليا، الصين، كوريا الشمالية، إندونيسيا (سابقاً جزر الهند الشرقية الهولندية)، العراق، إيران، اليابان، كوريا الجنوبية، الكويت، قطر، السعودية والإمارات.
من بين 48 مقعداً في كأس العالم الثالثة والعشرين، التي تستضيفها كندا والمكسيك والولايات المتحدة، وقد تم تخصيص ثمانية مقاعد ونصف للمنتخبات الوطنية من قارة آسيا.
وستكون هذه هي النسخة الحادية عشرة من تصفيات قارة آسيا لكأس العالم، وهي المرة الثالثة التي ستكون فيها أول جولتين جزءاً من التصفيات المشتركة التي تؤهل أيضاً إلى كأس آسيا.
ففي المجموعة الأولى، يستهل منتخب قطر (التصنيف العالمي 61) مشوار المنافسة عندما يتقابل مع ضيفته أفغانستان (التصنيف العالمي 154) على إستاد خليفة الدولي في الدوحة، وفي المجموعة ذاتها يتقابل منتخب الكويت (التصنيف العالمي 136)، مع الهند (التصنيف العالمي 102)، على إستاد جابر الدولي في الكويت.
وفي المجموعة الثانية، يلتقي منتخب اليابان (التصنيف العالمي 18) مع ميانمار (التصنيف العالمي 158)، وتقام المباراة على ستاد باناسونيك سويتا في أوساكا، وضمن ذات المجموعة يتطلع منتخب سوريا (التصنيف العالمي 92)، للاقتراب أكثر من بلوغ النهائيات بعد أن كان على أعتاب تحقيق الحلم مرتين عامي 1986 و2018، وهو يستهل المنافسة بمواجهة كوريا الشمالية (التصنيف العالمي 115)، حيث يتواجه الفريقان على ستاد الأمير عبد الله الفيصل في جدة.
وفي المجموعة الثالثة، يتقابل منتخب كوريا الجنوبية (التصنيف العالمي 24) على أرضه مع سنغافورة (التصنيف العالمي 155) على إستاد سيؤول كأس العالم في سيؤول وفي المباراة الثانية تتقابل الصين (التصنيف العالمي 79) خارج ملعبها مع تايلاند (التصنيف العالمي 122) على إستاد راجامانغالا في بانكوك .
وتشهد المجموعة الرابعة تواجد أربعة منتخبات تبحث عن التأهل الأول إلى نهائيات كأس العالم، وتنطلق منافسات هذه المجموعة بلقاء ماليزيا (التصنيف العالمي 137) مع ضيفتها قرغيزستان (التصنيف العالمي 97) على إستاد بوكيت جليل الوطني في كوالالمبور، أما في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة، فتلتقي عُمان (التصنيف العالمي 72) مع الصين تايبيه (التصنيف العالمي 152) على إستاد السلطان قابوس الدولي في مسقط .
وتشهد المباراة الأولى في المجموعة الخامسة لقاء تركمانستان (التصنيف العالمي 141) مع جارتها أوزبكستان (التصنيف العالمي 73) على إستاد عشق أباد، و في المباراة الثانية، يلتقي منتخب إيران (التصنيف العالمي 21) مع هونغ كونغ الصين (التصنيف العالمي 150) على إستاد آزادي في طهران.
وتتقابل في المجموعة السادسة، فيتنام (التصنيف العالمي 94) خارج ملعبها مع الفلبين (التصنيف العالمي 138) على إستاد ريزال ميموريال في مانيلا، وتقام المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة على إستاد البصرة الدولي، حيث يتقابل العراق (التصنيف العالمي 68) مع إندونيسيا (التصنيف العالمي 145) .
وفي المجموعة السابعة، تجمع المباراة الأولى بين طاجيكستان (التصنيف العالمي 109) والأردن (التصنيف العالمي 82) وذلك على إستاد الجمهورية المركزي في دوشانبي، وفي المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة، يلتقي منتخب السعودية (التصنيف العالمي 57) مع ضيفته باكستان (التصنيف العالمي 193) على إستاد نادي الفتح في الهفوف عند الساعة 7:30 مساء، وكان منتخب السعودية تأهل ست مرات من قبل إلى كأس العالم، من ضمنها النسختان الأخيرتان من البطولة، في المقابل تأهلت باكستان إلى هذه المرحلة بعد تغلبها على كمبوديا في الدور الأول من التصفيات.
وتشهد المجموعة الثامنة لقاء منتخب الإمارات (التصنيف العالمي 69) مع نيبال (التصنيف العالمي 173) على إستاد آل مكتوم في دبي، وفي المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يلتقي منتخب اليمن (التصنيف العالمي 156) مع البحرين (التصنيف العالمي 83) على إستاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في أبها
وأخيراً، تلتقي ضمن مباريات المجموعة التاسعة أستراليا المضيفة (التصنيف العالمي 27) مع بنغلادش (التصنيف العالمي 183)على إستاد ريكتانغولار في ملبورن، وفي المجموعة ذاتها، يستهل منتخب لبنان (التصنيف العالمي 104) مشواره في التصفيات بمواجهة فلسطين (التصنيف العالمي 96) في الملعب المحايد على ستاد خالد بن محمد في الشارقة.