دائرة الحكام: لاعب النصر "جوستافو" يستحقّ البطاقة الحمراء في مباراة التعاون

قالت دائرة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء: إن لاعب الفريق الكروي الأول بنادي النصر البرازيلي لويس جوستافو، كان يستحقّ الطرد بالبطاقة الحمراء بعد تدخله العنيف على عبد الملك العييري لاعب التعاون خلال مواجهة الفريقين في الجولة الثانية من دوري روشن السعودي.
واستعرضت الدائرة بعض الحالات التحكيمية عبر حسابها في يوتيوب؛ أن جوستافو عرض سلامة المنافس للخطر؛ لذا كان يستوجب على حكم الساحة إشهار البطاقة الحمراء له، لافتة إلى أن حكم الفيديو المساعد أخطأ هو الآخر بعدم استدعاء حكم الساحة لمراجعة اللعبة عبر تقنية الفيديو.
وأكدت دائرة الحكام صحة قرار حكم الساحة وحكم الفيديو المساعد بإلغاء هدف فريق التعاون في مرمى النصر، والذي أحرزه الكاميروني لياندر تاوامبا بسبب تدخله بالكوع على وجه البرازيلي لويس جوستافو لاعب النصر.