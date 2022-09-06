دائرة الحكام: لاعب النصر "جوستافو" يستحقّ البطاقة الحمراء في مباراة التعاون

قالت دائرة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء: إن لاعب الفريق الكروي الأول بنادي النصر البرازيلي لويس جوستافو، كان يستحقّ الطرد بالبطاقة الحمراء بعد تدخله العنيف على عبد الملك العييري لاعب التعاون خلال مواجهة الفريقين في الجولة الثانية من دوري روشن السعودي.