الجزائري "ابن ناصر" يرغب في الانضمام للدوري السعودي للمحترفين

كشفت تقارير صحفية عن رغبة الجزائري إسماعيل بن ناصر محترف فريق أيه سي ميلان الإيطالي، في الانضمام إلى الدوري السعودي للمحترفين.
وسبق أن ذكرت تقارير صحفية أن كبار الأندية السعودية ترغب في التعاقد مع لاعب خط الوسط الدفاعي، واللاعب منجذب لفكرة اللعب بالدوري السعودي.
وأفادت صحيفة "فوت ميركاتو" أن إسماعيل بن ناصر يمكن أن يتجه نحو تجربة جديدة هذا الصيف، خاصة بعد العروض العديدة التي تلقاها بالفترة الأخيرة وخاصة من الدوري السعودي.
وأشارت الصحيفة إلى أن "ابن ناصر" يريد الانضمام إلى السعودية، لذا فمن الممكن رحيل لاعب أرسنال السابق الذي يمتلك عقداً حتى 2027 هذا الصيف.
وشددت ذات الصحيفة على أن هناك اهتماماً متبادلاً بين المملكة العربية السعودية و"ابن ناصر"، الذي لديه شرط جزائي بقيمة 50 مليون يورو في عقده الحالي.
وكان وصول "ابن ناصر" في عام 2019 من إمبولي مقابل أقل من 20 مليون يورو أحد أفضل التحركات التي قام بها ميلان في السنوات الأخيرة.