الجزائري "ابن ناصر" يرغب في الانضمام للدوري السعودي للمحترفين

وأفادت صحيفة "فوت ميركاتو" أن إسماعيل بن ناصر يمكن أن يتجه نحو تجربة جديدة هذا الصيف، خاصة بعد العروض العديدة التي تلقاها بالفترة الأخيرة وخاصة من الدوري السعودي.