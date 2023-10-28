طائرة الأهلي تتصدر.. وسط ملاحقة الهلال والفيصلي والابتسام

ولم يجد الفيصلي أي صعوبة من تخطي الوحدة بثلاثة أشواط نظيفة 25/18، 25/11، 25/20 ليرفع رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثالث وبفارق الأشواط عن الابتسام الذي حل في المركز الرابع بعد فوزه المثير على الهداية بثلاثة أشواط مقابل شوطين 22/25، 25/22، 25/21، 22/25، 15/6، كما تمكن النصر من الفوز على ضمك بثلاثة أشواط مقابل شوط 25/15، 25/19، 20/25، 25/23، بينما فاز الاتحاد على ابها بثلاثة أشواط دون مقابل 25/20، 25/19، 25/20.