الهلال يدخل سباق المنافسة للتعاقد مع جناح فياريال الإسباني

وقامت إدارة القادسية بالتحرك خلال هذا الصيف من أجل أخوماش، حيث أجرت عدة اتصالات أولية بين الفريقين لضم الجناح المغربي الذي لديه شرط فسخ العقد بقيمة 50 مليون يورو متفق عليه في عقده.