الهلال يدخل سباق المنافسة للتعاقد مع جناح فياريال الإسباني

كشفت تقارير صحفية عن اهتمام نادي الهلال السعودي بالتعاقد مع المغربي إلياس أخوماش، لاعب فياريال الإسباني، لمحاولة ضمه هذا الصيف.
ووفقاً لما ذكره الصحفي "رودي غاليتي" فإن إدارة نادي الهلال أبدت اهتمامها بضم إلياس أخوماش، حيث تواصلت معه لبحث إمكانية التفاوض .
وأشار الصحفي في سكاي سبورت أن الجناح الأيمن الذي ينتهي عقده مع فياريال في عام 2026 يتصدر قائمة النادي للاعبين الأجانب تحت 21 عاماً.
وسبق أن استهدف مسؤولو القادسية بقيادة ميشيل جونزاليس كسب خدمات لاعب فياريال (20 عاماً)، والذي كان عنصراً أساسياً في فريقه بالموسم الماضي.
وقامت إدارة القادسية بالتحرك خلال هذا الصيف من أجل أخوماش، حيث أجرت عدة اتصالات أولية بين الفريقين لضم الجناح المغربي الذي لديه شرط فسخ العقد بقيمة 50 مليون يورو متفق عليه في عقده.
وشارك أخوماش ناديه الإسباني خلال الموسم الماضي في 31 مباراة، سجل خلالها هدفين ونجح في تقديم تمريرتين حاسمتين.