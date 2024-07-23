الأهلي يتغلب على فريق بلاو فايس لينز النمساوي ودياً

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي الفوز في ثاني مبارياته الودية بمعسكره الخارجي الذي تحتضنها مدينة فرايشتات النمساوية على نظيره فريق بلاو فايس لينز النمساوي (3- 1) اليوم الثلاثاء .
أهداف الأهلي تناوب على تسجيلها كلاً من المهاجم البرازيلي روبيرتو فيرمينيو هدفين والنجم الاسباني غابري فيغا هدف.
وتأتي هذه المباراة ضمن تحضيرات الأهلي في معسكره بالنمسا استعداداً لانطلاق الموسم الجديد 2024/ 2025 والذي يمتد حتى السادس من أغسطس المقبل .
وكان الأهلي قد فاز في أول مبارياته التجريبية على فريق أوبشيت النمساوي بهدف دون رد يوم الخميس الماضي.