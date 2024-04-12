أبريل 2025.. جدة تحتضن المرحلة الخامسة من بطولة العالم لسباقات فورمولا 1

وبعد جولة كندا في 15 يونيو، ستقام جولتان متتاليتان في النمسا وبريطانيا يومي 29 يونيو و6 يوليو على التوالي، قبل جولتين متتاليين إضافيتين في بلجيكا والمجر يومي 27 يوليو و3 أغسطس كآخر جولتين قبل العطلة الصيفية.