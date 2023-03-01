دوري يلو .. الأهلي يتخطى عقبة جدة ويواصل الضغط على المتصدر

واصل فريق الأهلي الأول لكرة القدم مسلسل انتصاراته بفوزه على ضيفه فريق جدة بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة، في ختام مباريات الجولة الـ23 من منافسات دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.