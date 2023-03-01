دوري يلو .. الأهلي يتخطى عقبة جدة ويواصل الضغط على المتصدر

واصل فريق الأهلي الأول لكرة القدم مسلسل انتصاراته بفوزه على ضيفه فريق جدة بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة، في ختام مباريات الجولة الـ23 من منافسات دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.
هدف الانتصار الوحيد للأهلي سجله الغامبي مودو بارو مطلع الشوط الثاني من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء وذلك عند الدقيقة 51.
بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 49 نقطة بالمركز الثاني متخلفاً بفارق الأهداف عن المتصدر الحزم بينما تجمد رصيد فريق جدة عند 29 نقطة بالمركز الثامن .