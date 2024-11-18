في ختام معسكر الشرقية.. الأخضر تحت19 يتغلب على البحرين

وضمّت قائمة أخضر 19 عاماً للمعسكر (28) لاعباً، على النحو التالي: عبدالإله الغامدي، مبارك البوعينين، عبدالسلام الشمسان، فيصل الشمري، ياسين خالد، محمد فلاته، غالي الشمري، فيصل فلاته، عاصم محمد، نواف الجدعاني، محمد الصرنوخ، حسن العبود، عبدالعزيز جرموش، محمد العيسى، تركي المدني، ماجد عبدالله، محمد هزازي، أبكر خبراني، ياسر الظفيري، فارس يوسف، إياد سيدي، قاسم سلطان، حسين آل طه، عبدالله البيشي، صهيب هوساوي، سعود بوشقراء، عبدالإله هزازي، يوسف الطحان.