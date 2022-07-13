"إدواردو" لإعلامي برازيلي: جماهير "الهلال" تقدرني.. قدمت لهم الكثير

اللاعب "إدواردو" ردّ قائلًا إنه صنع تاريخًا كبيرًا في السعودية مع الهلال، حيث حصد الكثير من البطولات مع النادي، وبالتالي فإن جماهير الهلال تقدّر تمامًا ما قمت به لمصلحة ناديهم والعلاقة الجيدة بيني وبينهم دليل على ما قدمته.