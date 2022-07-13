"إدواردو" لإعلامي برازيلي: جماهير "الهلال" تقدرني.. قدمت لهم الكثير

امتدح اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو، العلاقة التي تجمعه بجماهير نادي الهلال، وذلك في مقابلة إعلامية عقب توقيعه لنادي بوتافوغو.
ورحل اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو عن الأهلي الذي كان آخر محطاته في الكرة العربية، ليعلن نادي بوتافوغو البرازيلي توقيعه مع اللاعب.
وفي المقابلة الإعلامية التي تمت من قبل الموقع الرسمي للنادي البرازيلي عقب التوقيع قال المراسل: إن النادي اكتسب مشجعين عربًا جددًا بعد توقيع إدواردو.
وقال المراسل: إن حساب النادي البرازيلي زاد عدد متابعيه من العرب، وتحديدًا جماهير الهلال التي قالت إن "الهلال وبوتافوغو معًا".
اللاعب "إدواردو" ردّ قائلًا إنه صنع تاريخًا كبيرًا في السعودية مع الهلال، حيث حصد الكثير من البطولات مع النادي، وبالتالي فإن جماهير الهلال تقدّر تمامًا ما قمت به لمصلحة ناديهم والعلاقة الجيدة بيني وبينهم دليل على ما قدمته.