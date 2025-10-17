التعادل المثير بين الأهلي والشباب يستنطق اللاعبين: نقطة إيجابية وحكم لم يوفق!

أكد حارس الشباب مارسيلو غروهي في تصريح لقنوات "ثمانية" أن فريقه حاول تقديم أفضل ما لديه أمام خصم قوي، وقال: "المباراة لم تكن سهلة على الإطلاق، كنا نعرف أن الأهلي فريق قوي، وحاولنا مجاراته خلال اللقاء، وفي الشوط الثاني قدمنا أداءً أفضل ونجحنا في الخروج بنقطة على الأقل. هذه النقطة ستكون دافعًا قويًا لنا في المباراة المقبلة، وهي بداية الطريق لما هو قادم."