التعادل المثير بين الأهلي والشباب يستنطق اللاعبين: نقطة إيجابية وحكم لم يوفق!

انتهت مواجهة الأهلي والشباب بالتعادل الإيجابي، في مباراةٍ اتسمت بالندية والإثارة بين الفريقين، وشهدت تباينًا في آراء اللاعبين بعد صافرة النهاية.
أكد حارس الشباب مارسيلو غروهي في تصريح لقنوات "ثمانية" أن فريقه حاول تقديم أفضل ما لديه أمام خصم قوي، وقال: "المباراة لم تكن سهلة على الإطلاق، كنا نعرف أن الأهلي فريق قوي، وحاولنا مجاراته خلال اللقاء، وفي الشوط الثاني قدمنا أداءً أفضل ونجحنا في الخروج بنقطة على الأقل. هذه النقطة ستكون دافعًا قويًا لنا في المباراة المقبلة، وهي بداية الطريق لما هو قادم."
من جانبه، أبدى لاعب الشباب سعد بالعبيد تحفظه على بعض القرارات التحكيمية، قائلًا: "جئنا من أجل الثلاث نقاط، لكن الحكم لم يوفق في بعض قراراته، خصوصًا ركلة الجزاء. شاهدت اللقطة بنفسي وكان المفترض أن يذهب الحكم إلى الـVAR بدلًا من الاعتماد على المراقبين. الحمد لله شخصيتنا كانت حاضرة، لعبنا بتكتيك جيد ووفقنا خارج أرضنا."
وأضاف "بالعبيد" أن فريقه ظهر بصورة مغايرة عن المباريات السابقة، موضحًا: "كل مباراة لها ظروفها، اليوم لعبنا مباراة جميلة رغم النقص العددي وحققنا التعادل. كنا في الجولات الماضية نستقبل أكثر من هدف، واليوم هدف واحد من علامة الجزاء، وهذا دليل على أننا نتطور من مباراة لأخرى."
أما لاعب الأهلي ريان حامد، فعقّب على النتيجة بقوله: "هذا حال كرة القدم، إذا لم تكن مركزًا من البداية إلى النهاية قد تتعثر. نعد جماهيرنا بالأفضل إن شاء الله، والمباريات المقبلة ستكون أصعب لأن لدينا مباراة كل ثلاثة أيام، وسنسعى لإسعادهم بالانتصارات القادمة."