تقارير.. مهاجم "النصر" السابق في طريقه للعودة لدوري روشن السعودي

يستعد الكاميروني فينسنت أبو بكر لاعب بشكتاش التركي ومهاجم النصر السابق للعودة إلى دوري روشن السعودي للمحترفين بالموسم المقبل.
ووفقاً لما أفادت به صحيفة "aspor" فإن مدرب بشكتاش "فرناندو سانتو" قرر الاستغناء عن أبوبكر، الذي تلقى عروضاً جدية للغاية من الدوري السعودي لضمه هذا الصيف.
وكانت قد ذكرت تقارير صحفية في وقت سابق أن "الاتحاد" مهتم بالمهاجم الكاميروني، كما أبدى أيضاً "الاتفاق" بقيادة ستيفن جيرارد، رغبته في ضم المهاجم الكاميروني لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد.
وكان قد رحل فينسنت أبو بكر صاحب 32 عاماً عن صفوف النصر بعد تعاقد الفريق مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، لينتقل إلى صفوف بشكتاش التركي.