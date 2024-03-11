تقارير.. مهاجم "النصر" السابق في طريقه للعودة لدوري روشن السعودي

وكانت قد ذكرت تقارير صحفية في وقت سابق أن "الاتحاد" مهتم بالمهاجم الكاميروني، كما أبدى أيضاً "الاتفاق" بقيادة ستيفن جيرارد، رغبته في ضم المهاجم الكاميروني لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد.