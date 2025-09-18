بقائمة تضم 23 لاعبًا.. الأخضر تحت 17 يغادر إلى قطر للمشاركة في بطولة كأس الخليج

تغادر بعثة المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم، اليوم الخميس، للمشاركة في بطولة كأس الخليج العربي المقامة في قطر خلال الفترة من 20 سبتمبر حتى 3 أكتوبر.
وكانت القرعة قد أوقعت أخضر الناشئين في المجموعة الثانية، حيث يلتقي في افتتاح مشواره بالبطولة المنتخب البحريني يوم 20 سبتمبر، ثم يواجه المنتخب الكويتي في ثاني مبارياته، ويختتم دور المجموعات بمواجهة المنتخب العراقي.
وضمت قائمة المدرب عبدالوهاب الحربي (23) لاعبًا، جاءت أسماؤهم على النحو التالي:
"وافي الأكلبي، عبدالرحمن العتيبي، محمد العتيبي، أبوبكر سعيد، أسامة الدغمة، عادل هبه، ناصر الفيحاني، عبدالعزيز عسيري، ياسر عوض، إبراهيم عزام، محمد الخلف، عبدالعزيز الفواز، سعيد الدوسري، محمد مدخلي، ماهر طواشي، عبدالله هزازي، حبيب آل نتيف، عبدالرحمن سفياني، أحمد عشي، صبري دهل، وليد النور، عبدالهادي مطري، مختار برناوي".
وكان الأخضر تحت 17 عامًا قد أقام معسكرًا إعداديًا على مرحلتين، الأولى في الطائف والثانية في مدينة ليموج الفرنسية، تخللها المشاركة في بطولة ليموج الودية.