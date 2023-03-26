في لقاء البرتغال ولوكسمبورج .. مشجع يرتدي قميص النصر ينزل إلى أرض الملعب لمصافحة "رونالدو"

شهدت مباراة البرتغال ونظيره لوكسمبورج، مساء اليوم الأحد، نزول مشجع يرتدي قميص نادي النصر السعودي، يحمل رقم واسم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، لملعب لوكسمبورج، الذي يحتضن مباراة المنتخبين ضمن الجولة الثانية من تصفيات أمم أوروبا «يورو 2024».
وتوجّه المشجع فور نزوله إلى النجم البرتغالي، قبل أن يمنعه رجال الأمن من الوصول إليه، حيث أبعداه بعد ذلك لاستكمال المباراة، التي شهدت تسجيل رونالدو ثنائية، قبل أن ينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بأربعة أهداف نظيفة.
ونشرت وكالات الأنباء، عدة صور للمشجع الذي خاطر في النزول إلى الملعب، للقاء لاعبه المفضل، حسب ما أوضح اللباس الذي يرتديه.