في لقاء البرتغال ولوكسمبورج .. مشجع يرتدي قميص النصر ينزل إلى أرض الملعب لمصافحة "رونالدو"

وتوجّه المشجع فور نزوله إلى النجم البرتغالي، قبل أن يمنعه رجال الأمن من الوصول إليه، حيث أبعداه بعد ذلك لاستكمال المباراة، التي شهدت تسجيل رونالدو ثنائية، قبل أن ينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بأربعة أهداف نظيفة.