أولمبياد باريس.. العراق تخسر من الأرجنتين بثلاثية

تكبّد منتخب العراق خسارته الأولى في أولمبياد باريس، بهزيمته من نظيره الأرجنتيني (3- 1) اليوم السبت على ملعب "غروباما ستايديوم في ديسينيس شاربيو" ضمن الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثانية في مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.
تقدم منتخب الأرجنتين أولًا عن طريق ألمادا، من تسديدة صاروخية؛ وذلك في الدقيقة 14، وتمكن منتخب العراق من إدراك التعادل في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول؛ وبالتحديد في الدقيقة (45+5) برأسية المهاجم المتألق أيمن حسين، وعلى وقع التعادل انتهى الشوط الأول.
وبادرت الأرجنتين بالتقدم مجددًا برأسية لوتشيانو جوندو الذي استغل خطأ الحارس بعد الخروج، ليتابع الكرة برأسه داخل الشباك عند الدقيقة 62.
وضاعف منتخب الأرجنتين النتيجة بتسجيله الهدف الثالث بعد عدة تمريرات رائعة ختمها إزيكويل فرنانديز، بتسديدة رائعة استقرت في سقف مرمى المنتخب العراقي وذلك عند الدقيقة 85.
بهذه النتيجة باتت منتخبات الأرجنتين والمغرب والعراق تتشارك الصدارة برصيد نقطتين.. في حين بقي منتخب أوكرانيا دون أي نقطة؛ علمًا بأنه سيواجه في وقت لاحق اليوم المنتخب المغربي.