أولمبياد باريس.. العراق تخسر من الأرجنتين بثلاثية

تقدم منتخب الأرجنتين أولًا عن طريق ألمادا، من تسديدة صاروخية؛ وذلك في الدقيقة 14، وتمكن منتخب العراق من إدراك التعادل في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول؛ وبالتحديد في الدقيقة (45+5) برأسية المهاجم المتألق أيمن حسين، وعلى وقع التعادل انتهى الشوط الأول.