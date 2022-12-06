اكتمال عقد ربع نهائي كأس العالم قطر2022 .. تعرف على مواعيد المباريات

اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة لدور ربع نهائي بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، مع تأهل المنتخب البرتغالي مساء اليوم الثلاثاء، على حساب نظيره السويسري.
وينطلق دور ربع نهائي مونديال قطر، الجمعة المقبل 9 ديسمبر ( الجاري) بمواجهتين، حيث تجمع الأولى - قمة المونديال - منتخب كرواتيا والبرازيل عند الساعة السادسة مساءً، على أرض ملعب المدينة التعليمية.
فيما تواجه هولندا نظيرها الأرجنتين، عند العاشرة مساءً على أرض ملعب لوسيل.
ويلتقي ممثل العرب و"إفريقيا" المنتخب المغربي نظيره البرتغالي، عند السادسة من مساء السبت المقبل، على أرض ملعب الثمامة.
وتختتم مباريات ربع النهائي بمواجهة منتظرة تجمع حامل اللقب "فرنسا" بنظيرها إنجلترا، عند العاشرة مساءً، على أرض ملعب البيت.