اكتمال عقد ربع نهائي كأس العالم قطر2022 .. تعرف على مواعيد المباريات

وينطلق دور ربع نهائي مونديال قطر، الجمعة المقبل 9 ديسمبر ( الجاري) بمواجهتين، حيث تجمع الأولى - قمة المونديال - منتخب كرواتيا والبرازيل عند الساعة السادسة مساءً، على أرض ملعب المدينة التعليمية.