في بطولة كأس الرئيس الدولية بمصر .. فضية وبرونزية لأخضر التايكوندو

حققت البطلة العالمية صاحبة برونزية بطولة العالم ولاعبة المنتخب السعودي للتايكوندو دنيا أبو طالب المركز الثاني والميدالية الفضية لوزن 53 كجم في منافسات بطولة كأس الرئيس للتايكوندو، والمصنفة G2 والتي اُختتمت اليوم السبت في المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة بجمهورية مصر العربية، بمشاركة (35) دولة بعدد(393) لاعبًا.