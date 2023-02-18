في بطولة كأس الرئيس الدولية بمصر .. فضية وبرونزية لأخضر التايكوندو

حققت البطلة العالمية صاحبة برونزية بطولة العالم ولاعبة المنتخب السعودي للتايكوندو دنيا أبو طالب المركز الثاني والميدالية الفضية لوزن 53 كجم في منافسات بطولة كأس الرئيس للتايكوندو، والمصنفة G2 والتي اُختتمت اليوم السبت في المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة بجمهورية مصر العربية، بمشاركة (35) دولة بعدد(393) لاعبًا.
وشهد اليوم الأول من المنافسات إقامة فعاليّات أربعة موازين على صعيد الرجال ومثلهم على صعيد السيدات بداية من التاسعة صباحًا وحتى نهاية المنافسات وإقامة المباريات النهائية ومراسم التتويج.
وكان اللاعب رياض الظافري قد حقق المركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات اليوم الافتتاحي للبطولة في وزن 58 كجم.
وقام بتسليم الميداليات إيدي إيساكا رئيس الاتحاد الإفريقي للتايكوندو، وإدريس الهلالي رئيس الاتحاد العربي للتايكوندو، والمستشار محمد مصطفى رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو ونائب رئيس الاتحاد العربي، والعميد شداد العمري النائب الأول لرئيس الاتحاد العربي ورئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو.