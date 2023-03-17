مناورة فنية تُجهِّز النصر لملاقاة أبها

اختتم الفريق الكروي الأول بنادي النصر مساء اليوم الجمعة استعداداته لمواجهة فريق أبها ضمن منافسات الجولة الـ21 لدوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2022/ 23م.
وكان التدريب الذي قاده المدرب الفرنسي رودي جارسيا قد اشتمل بعد الإحماء على تمارين لياقية، ثم نفذ اللاعبون تدريبات تكتيكية، اشتملت على النهج الذي يود انتهاجه المدرب في مباراة الغد، قبل أن يختتم الجهاز الفني الحصة التدريبية بمناورة فنية على كامل الملعب.
ويقابل النصر، وصيف جدول الترتيب بـ46 نقطة، مساء غد السبت نظيره فريق أبها صاحب المركز الثاني عشر بـ23 نقطة، وذلك على ملعب مرسول بارك عند الساعة الـ(8:30) مساء.