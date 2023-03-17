مناورة فنية تُجهِّز النصر لملاقاة أبها

وكان التدريب الذي قاده المدرب الفرنسي رودي جارسيا قد اشتمل بعد الإحماء على تمارين لياقية، ثم نفذ اللاعبون تدريبات تكتيكية، اشتملت على النهج الذي يود انتهاجه المدرب في مباراة الغد، قبل أن يختتم الجهاز الفني الحصة التدريبية بمناورة فنية على كامل الملعب.