بمشاركة أكثر من 25 دولة.. انطلاق دورة نيوم للألعاب الشاطئية

ويأتي تنظيم هذا الحدث العالمي تلبيةً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في استضافة الفعاليات الرياضية العالمية، وبما يحقق طموحات نيوم في أن تكون مركزًا إقليميًّا وعالميًّا للأنشطة الرياضية، ووجهة للرياضيين من حول العالم، إلى جانب تطوير منظومة رياضية متكاملة تسهم في تعزيز ثقافة الأداء العالي وإلهام الجيل القادم من الرياضيين في جميع أنحاء المنطقة، ويدعم موقع نيوم بيئة مثالية لنجاح وتميز الحدث.