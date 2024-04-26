غلطة سراي ينافس الهلال والاتحاد والنصر لضم غوندوغان

وانضم راي ماناج صاحب الـ27 عاماً لصفوف سيفاس سبور في أغسطس 2023، وسبق له اللعب لعدة أندية، مثل إنتر ميلان، برشلونة، واتفورد، بيزا (إعارة)، غرناطة (إعارة).