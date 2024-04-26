غلطة سراي ينافس الهلال والاتحاد والنصر لضم غوندوغان

دخلت إدارة نادي غلطة سراي التركي في منافسة مع كبار الأندية السعودية للتعاقد مع الألماني إيلكاي غوندوغان، لاعب وسط نادي برشلونة الإسباني خلال الموسم المقبل.
وسبق أن ذكرت تقارير أن الهلال والاتحاد والنصر مهتمون بالتعاقد مع لاعب وسط برشلونة لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد.
ووفقاً لما نشرته صحيفة "aspor" التركية فإن غلطة سراي قد بدأ بالفعل إجراء اتصالاته مع وكيل اللاعب الألماني الذي أبدى ترحيبه بالتفاوض مع النادي التركي.
وأشارت إلى أن أندية الطائي السعودي وخيتافي وريال مايوركا الإسبانيين أبدت اهتمامها بكسب خدمات الألباني راي ماناج، مهاجم سيفاس سبور التركي.
وانضم راي ماناج صاحب الـ27 عاماً لصفوف سيفاس سبور في أغسطس 2023، وسبق له اللعب لعدة أندية، مثل إنتر ميلان، برشلونة، واتفورد، بيزا (إعارة)، غرناطة (إعارة).