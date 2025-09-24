الجولة الرابعة من دوري روشن.. الهلال يستضيف الأخدود.. والخلود ضيف ثقيل على الشباب

ويتصدر النصر جدول الترتيب بـ(9) نقاط، يليه الاتحاد ثانيًا بـ(9) نقاط، والقادسية ثالثًا بـ(7) نقاط، والخليج رابعًا بـ(6) نقاط، ونيوم خامسًا بـ(6) نقاط، والتعاون سادسًا بـ(6) نقاط، والهلال سابعًا بـ(5) نقاط، والأهلي ثامنًا بـ(5) نقاط، والاتفاق تاسعًا بـ(4) نقاط، والشباب عاشرًا بـ(4) نقاط، والفيحاء في المركز الحادي عشر بـ(4) نقاط، والخلود في المركز الثاني عشر بـ(3) نقاط، والرياض في المركز الثالث عشر بـ(3) نقاط، والحزم في المركز الرابع عشر بنقطتين، وضمك في المركز الخامس عشر بنقطة واحدة، والفتح في المركز السادس عشر بنقطة واحدة، والنجمة في المركز السابع عشر بلا نقاط، والأخدود في المركز الثامن عشر بلا نقاط.