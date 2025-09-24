الجولة الرابعة من دوري روشن.. الهلال يستضيف الأخدود.. والخلود ضيف ثقيل على الشباب

تنطلق غدًا الخميس منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن"، بثلاث مواجهات مرتقبة تحمل في طياتها الكثير من الإثارة والتحدي بين فرق تبحث عن تعزيز صدارتها، وأخرى تطمح لتصحيح مسارها.
ويقص الخليج والتعاون شريط الجولة في ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، وملعب "إس إتش جي أرينا" بالرياض يستضيف الشباب نظيره الخلود، ويشهد ملعب المملكة آرينا بالرياض مواجهة تجمع الهلال والأخدود.
وتتواصل المنافسات يوم الجمعة بثلاث مباريات بارزة، حيث يلتقي الحزم مع الأهلي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ويستضيف ضمك نظيره الاتفاق على ملعبه بخميس مشيط، وتحتضن مدينة الملك عبدالله الرياضية "الإنماء" بجدة قمة الجولة بين الاتحاد والنصر في مواجهة من العيار الثقيل تجمع المتصدر والوصيف، وتعد محط أنظار الجماهير والمتابعين.
وتُختتم الجولة، السبت المقبل، بثلاثة لقاءات، إذ يواجه الرياض فريق نيوم على ملعب "إس إتش جي أرينا" في الرياض، ويستضيف النجمة نظيره الفيحاء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، ويلتقي الفتح مع القادسية على ملعب نادي الفتح بالأحساء.
ويتصدر النصر جدول الترتيب بـ(9) نقاط، يليه الاتحاد ثانيًا بـ(9) نقاط، والقادسية ثالثًا بـ(7) نقاط، والخليج رابعًا بـ(6) نقاط، ونيوم خامسًا بـ(6) نقاط، والتعاون سادسًا بـ(6) نقاط، والهلال سابعًا بـ(5) نقاط، والأهلي ثامنًا بـ(5) نقاط، والاتفاق تاسعًا بـ(4) نقاط، والشباب عاشرًا بـ(4) نقاط، والفيحاء في المركز الحادي عشر بـ(4) نقاط، والخلود في المركز الثاني عشر بـ(3) نقاط، والرياض في المركز الثالث عشر بـ(3) نقاط، والحزم في المركز الرابع عشر بنقطتين، وضمك في المركز الخامس عشر بنقطة واحدة، والفتح في المركز السادس عشر بنقطة واحدة، والنجمة في المركز السابع عشر بلا نقاط، والأخدود في المركز الثامن عشر بلا نقاط.
وعلى صعيد الهدافين، يواصل لاعب النصر جواو فيليكس تصدره القائمة برصيد (5) أهداف، يليه لاعب الخليج جوشوا كينغ بـ(4) أهداف، ويتشارك في المركز الثالث مجموعة من اللاعبين يتقدمهم كريستيانو رونالدو، وكريم بنزيما، وستيفن بيرجوين، ومالكوم، وماتيو ريتيغي، وإيفان توني، برصيد (3) أهداف لكل منهم.