اللجنة السعودية لليوغا تنظم محاضرة لطلاب وطالبات الجامعات في المملكة

وتسهم اليوغا في النمو العاطفي، وتساعد تمارين التنفس على الوصول إلى هذا الهدف بكل سهولة، كما تساعد تمارين الصفاء الذهني، وتمارين التركيز على تحسين الحالة الانفعالية وضبط المشاعر، والاستجابة المنضبطة للمثيرات العصبية، بجانب قدرتها على المساهمة في النمو الاجتماعي للشباب والفتيات على حد سواء، كما تُشجع على المنافسة، ولها دور مهم في تقليل أعراض الاكتئاب واضطرابات النوم وتحسين المزاج؛ حسب ما أثبتته الدراسات، ويتحقق ذلك بفضل الممارسة البطيئة والتحكم العضلي مع ضبط التنفس؛ مما يحدث تغييرات كيميائية في الجهاز العصبي تُحسن من المزاج، وتقلل من نوبات الغضب في مراحل الشباب المختلفة.