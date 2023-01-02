قائد الهلال "سلمان الفرج" يقترب من المشاركة في التدريبات الجماعية.. قبل موقعة الاتحاد

بات قائد فريق الهلال الكروي الأول "سلمان الفرج" قريباً من العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية لفريقه, بعد تماثله للشفاء من الإصابة العضلية التي لحقت به في نهائيات كأس العالم 2022.