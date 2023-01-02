قائد الهلال "سلمان الفرج" يقترب من المشاركة في التدريبات الجماعية.. قبل موقعة الاتحاد

بات قائد فريق الهلال الكروي الأول "سلمان الفرج" قريباً من العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية لفريقه, بعد تماثله للشفاء من الإصابة العضلية التي لحقت به في نهائيات كأس العالم 2022.
وأشارت تقارير محلية إلى أن "الفرج" يستعد للدخول في التدريبات الجماعية لفريقه, لكن مشاركته أمام الاتحاد في الكلاسيكو المرتقب "لا زالت محل شك".
ويحل الهلال (الخامس - 22 نقطة)، ضيفاً على نظيره الاتحاد (الثالث - 24 نقطة) في مباراة "الكلاسيكو" الخميس المقبل, ضمن منافسات الجولة 12 من دوري روشن السعودي، وذلك على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة.