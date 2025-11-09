مع ختام الجولة الثامنة من دوري روشن .. النصر في الصدارة والأهلي يحسم قمة "ديربي جدة "

اختُتمت أمس السبت، منافسات الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن"، التي أُقيمت على مدى ثلاثة أيام وشهدت مباريات قوية ونتائج مؤثرة في جدول الترتيب، إذ واصل فريق النصر صدارته لجدول الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد (24) نقطة بعد فوزه على نيوم بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جرى على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك.
وفي جدة، حسم الأهلي مواجهة القمة أمام الاتحاد بهدف دون رد على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية، ليصعد إلى المركز الخامس برصيد (16) نقطة، وتجمد رصيد الاتحاد عند (11) نقطة في المركز الثامن.
وعلى ملعب اس اتش جي ارينا بالرياض، انتهت مواجهة الشباب والاتفاق بالتعادل الإيجابي (1-1)، ليرتفع رصيد الاتفاق إلى (9) نقاط في المركز الحادي عشر، ووصل الشباب إلى (7) نقاط في المركز الثالث عشر.
وانطلقت منافسات الجولة الخميس الماضي، بفوز الخليج على الحزم بأربعة أهداف مقابل هدف على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، وفوز القادسية على الخلود بأربعة أهداف دون مقابل على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، فيما تعادل الرياض مع ضمك (1-1) على ملعب اس اتش جي أرينا بالرياض.
وفي مباريات الجمعة، كسب الفيحاء نظيره الأخدود بهدفين دون مقابل على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة، وتفوق التعاون على الفتح بنتيجة (5-2) في ملعب ميدان تمويل الأولى بالأحساء، وتغلب الهلال على النجمة (4-2) على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.
وبنهاية الجولة الثامنة، جاء النصر أولًا برصيد (24) نقطة، يليه التعاون (21) نقطة، ثم الهلال (20) نقطة، والقادسية في المركز الرابع بـ(17) نقطة، يليه الأهلي (16) نقطة، ويحتل الخليج المركز السادس برصيد (14) نقطة، ونيوم السابع (13) نقطة، والاتحاد الثامن (11) نقطة متساويًا مع الفيحاء في الرصيد، وجاء الخلود عاشرًا بـ(9) نقاط، متقدمًا بفارق الأهداف على الاتفاق صاحب المركز الحادي عشر، ثم الرياض بـ (8) نقاط، والشباب برصيد (7) نقاط، والحزم (6) نقاط، والفتح (5) نقاط، وضمك والأخدود (4) نقاط لكل منهما، وأخيرًا النجمة دون أي نقطة في رصيده.
لازال لاعب النصر البرتغالي " جواو فيليكس " يتصدر قائمة الهدافين برصيد 10 أهداف ، وسط مطاردة من قائد فريقه " رونالدو " والأخير يأتي ثانياً برصيد 9 أهداف ، ولاعب الخليج جوشوا كينج ثالثاً بذات الرصيد .