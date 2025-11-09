مع ختام الجولة الثامنة من دوري روشن .. النصر في الصدارة والأهلي يحسم قمة "ديربي جدة "

وبنهاية الجولة الثامنة، جاء النصر أولًا برصيد (24) نقطة، يليه التعاون (21) نقطة، ثم الهلال (20) نقطة، والقادسية في المركز الرابع بـ(17) نقطة، يليه الأهلي (16) نقطة، ويحتل الخليج المركز السادس برصيد (14) نقطة، ونيوم السابع (13) نقطة، والاتحاد الثامن (11) نقطة متساويًا مع الفيحاء في الرصيد، وجاء الخلود عاشرًا بـ(9) نقاط، متقدمًا بفارق الأهداف على الاتفاق صاحب المركز الحادي عشر، ثم الرياض بـ (8) نقاط، والشباب برصيد (7) نقاط، والحزم (6) نقاط، والفتح (5) نقاط، وضمك والأخدود (4) نقاط لكل منهما، وأخيرًا النجمة دون أي نقطة في رصيده.