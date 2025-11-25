بعد تتويجه كأفضل حارس أفريقي 2025.. الهلال يكرم "بونو" قبل مواجهة الشرطة العراقي

قدم رئيس مجلس إدارة شركة نادي الهلال، الأمير نواف بن سعد، هدية تذكارية لحارس الفريق المغربي ياسين بونو، بعد حصوله على جائزة أفضل حارس أفريقي لعام 2025، وذلك قبل انطلاق مباراة الهلال أمام الشرطة العراقي، المقامة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب المملكة أرينا بالرياض، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا للنخبة.