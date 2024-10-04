مدرب القادسية: افتقدنا اليوم العمل كفريق واحد.. لا أحب الخسارة ولا أحب أن أخسر بهذه الطريقة

قال المدير الفني لفريق القادسية، ميشيل غونزاليس، في المؤتمر الصحفي عقب نهاية مباراة فريقه أمام الرياض: كنا نعلم منذ البداية أننا سنواجه فريقًا قويًّا، وللأسف لم نتمكن اليوم من الظهور بالشكل الذي كنا نطمح إليه.
وخسر فريق القادسية أمام مضيفه الرياض بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم اليوم الجمعة بملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالعاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن للمحترفين للموسم الرياضي 2024/ 2025.
وأضاف: أكدنا للفريق ضرورة الدخول إلى الملعب برغبة قوية للفوز بالمباراة، وإذا استطعنا أن نتعلم مما حدث اليوم فلن نكرر هذا الأداء مرة أخرى؛ إذ افتقدنا اليوم العمل كفريق واحد، وتطبيق الخطط التي عملنا عليها خلال التدريبات. وبالتبديلات، وتغيير طريقة اللعب، نجحنا في الوصول إلى المرمى أكثر من مرة، لكن لم نتمكن من التسجيل.
وتابع: لا أحب الخسارة، ولا أحب أن أخسر بهذه الطريقة. الأسبوع الماضي أظهرنا التزامًا قويًّا وأداء مميزًا، لكن اليوم لم نتمكن من تكرار المستوى نفسه من الالتزام؛ ولهذا السبب خسرنا. عندما لا يلعب الفريق بالروح المطلوبة بالطبع سأكون غاضبًا.
وأوضح المدرب الإسباني أن عبدالعزيز العثمان لاعب ذو مستوى عالٍ، ويتمتع بمستقبل واعد، ويمكنه اللعب في أكثر من مركز كمهاجم ولاعب طرف، وسيكون له مستقبل كبير مع المنتخب السعودي.