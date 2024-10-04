مدرب القادسية: افتقدنا اليوم العمل كفريق واحد.. لا أحب الخسارة ولا أحب أن أخسر بهذه الطريقة

وأضاف: أكدنا للفريق ضرورة الدخول إلى الملعب برغبة قوية للفوز بالمباراة، وإذا استطعنا أن نتعلم مما حدث اليوم فلن نكرر هذا الأداء مرة أخرى؛ إذ افتقدنا اليوم العمل كفريق واحد، وتطبيق الخطط التي عملنا عليها خلال التدريبات. وبالتبديلات، وتغيير طريقة اللعب، نجحنا في الوصول إلى المرمى أكثر من مرة، لكن لم نتمكن من التسجيل.